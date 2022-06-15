Самозанятых стало больше в Подмосковье. Им дают займы и льготы

Свыше 384 тысяч человек получили статус самозанятых в Подмосковье. Ежегодно их количество растет. Об этом на ПМЭФ рассказала заместитель председателя областного правительства, министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что Московская область — это один из первых четырех регионов, где появился режим самозанятости.

С тех пор число жителей региона, работающих в этом статусе, постоянно растет Екатерина Зиновьева.

Если в конце прошлого года самозанятых в Подмосковье было почти 337 тысяч, то сегодня их свыше 384 тысяч.

Им доступна различная поддержка. Например, в Московском областном фонде микрофинансирования можно получить заем до 500 тысяч рублей сроком до трех лет по ставке от 9% годовых.

Также действуют субсидии для выхода на маркетплейсы. Это возможность компенсировать до 50% затрат, но не более 500 тысяч рублей.

Есть льгота, связанная с арендой коворкингов на упрощенных условиях: 90% от стоимости аренды компенсирует регион.

Предприниматели могут подать заявку на поддержку и узнать подробности о льготах на инвестиционном портале.