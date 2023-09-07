Подмосковье 07 сентября 2023, 21:19 Зиновьева: Подмосковье успешно реализовало проект «Земля за 1 рубль»

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На днях состоялось заседание государственного совета по направлению «Инвестиции». Участники обсудили подготовку доклада президенту по инвестиционному развитию страны. Его презентуют в октябре. Зампред правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева рассказала, какая работа ведется в Подмосковье для улучшения инвестклимата.

«Для вовлечения земли и недвижимости в хозоборот необходимо развивать механизмы реализации подобных инициатив, в том числе законодательного регулирования. Например, у нас реализация успешной программы „Земля за 1 рубль“ всецело зависит от ее продления на федеральном уровне. И мы очень ждем его в этом году», — заявила Зиновьева.

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По ее словам, законы нужны и для работы с неэффективно используемыми землями сельхозназначения. Например, в Подмосковье есть программа „Помещение за 1 рубль“.

Генеральный директор АНО «Диалог», «Диалог Регионы» Владимир Табак на заседании сообщил, что опрос о мерах поддержки предпринимателей провели в 89 регионах страны. Также в августе бизнес-объединения проведут исследования по этой теме.

«По итогам опроса об эффективности инструментов стимулирования инвестиций один из ключевых выводов — нужно усилить работу по информированию бизнеса о таких инструментах», — сообщил президент РСПП Александр Шохин.

Все исследования и результаты опросов учтут при составлении доклада.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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