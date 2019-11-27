Зиму встретят в парках Подмосковья 1 декабря. Там откроют сезон и зажгут елки

1 декабря во всех парках культуры и отдыха Подмосковья засверкают огнями новогодние елки, а города украсит иллюминация.

Как сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, к Новому году традиционно будут установлены елки и откроются новогодние ярмарки. Также проведут многочисленные конкурсы и мастер-классы.

В честь открытия зимнего сезона, 1 декабря, в парках культуры и отдыха Московской области запланировано множество мероприятий.

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Парк культуры и отдыха «Победа» Талдомского городского округа 1 декабря зажигает огни в 17:00. Гостей ждет интерактивная концертно-развлекательная программа с элементами театрализации.

Центральный городской парк Реутова подготовил для гостей праздничное мероприятие «Встреча Зимы» с проведением акции «Елочка, гори!». «Встреча Зимы» — традиционное для Реутова мероприятие, которое проходит уже почти 10 лет. В этом году, как и всегда, дети и сказочные персонажи помогут зажечь новогоднюю иллюминацию, но для этого нужно будет очень постараться, пройти испытания и найти волшебную кнопку, которая зажигает городские ели.

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В Центральном парке культуры и отдыха Богородского городского округа 1 декабря состоится открытие зимнего паркового сезона «Богородская зима». Для гостей подготовили спортивно-игровые программы, творческие мастер-классы и танцы.

В парке культуры и отдыха «Глухово» Богородского округа в 12:00 состоится танцевально-игровая программа «Серпантин чудес», детская дискотека под открытым небом с разучиванием танцевальных элементов.

1 декабря в 16:30 стартует зимний сезон в парках Серпухова и зажигается новогодняя иллюминация. В парке имени О.Степанова гостей ждут встреча с Дедом Морозом, катание на санях, активные игры, горячий чай и театрализованные представления для детей.

В ДК «Мечта» в Наро-Фоминске в 17:30 состоится выступление коллектива ансамбля народной музыки «Вечерка», а после выступления будут зимние забавы и игры.

В Раменском парке культуры и отдыха в 16:30 пройдет встреча русской зимы. В программе выступление арт-группы «Ретро+», детская анимационная программа, мастер-классы, игры с призами и подарки. А также хороводы вокруг праздничной елки и конкурс карнавального костюма «Хрустальная снежинка».

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В домодедовском парке «Елочки» состоится открытие зимнего сезона «Горячая зима. С нами как дома!». В рамках открытия зимнего сезона в парке состоится праздничная программа и зажжется вся новогодняя иллюминация парка. Дневная программа праздника начнется со сказочного представления «Зимний переполох», главными героями которого являются ростовые хранители парка. Всех гостей ждет театрализованное представление и концертная программа с участием солистов и творческих коллективов Домодедова, ну, а кульминацией праздника станет зажжение новогодней елки на Центральной площади парка, а также выступление ходулистов в светящихся костюмах от «Студии 33». В завершении вечера состоится праздничная дискотека от диджея Power.

Праздничные мероприятия пройдут во всех подмосковных городах. Ознакомиться с программой можно на официальных сайтах администрации муниципалитетов.