Зимой в Протвине будет чисто. Коммунальщики наукограда пообещали справиться со снегом

Коммунальные службы Протвино доложили о своей готовности к предстоящей зиме и снегопадам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Уборкой в Протвине занимаются два муниципальных учреждения: МБУ «УКП» отвечает за чистоту городских тротуаров и придомовой территории (это 30 метров вокруг жилых домов), а МБУ «КВАР» чистит автомобильные дороги и прилегающие к ним тротуары.

Заместитель директора МБУ «УКП» Валентина Манохина уточнила, что из снегоуборочной техники в распоряжении управляющей компании имеется два больших трактора марки «Беларус», один минипогрузчик и несколько специальных насадок к ним. Если вдруг возникнет ситуация, когда уборочной техники станет не хватать, ее арендуют. Наукоград на зиму закупил 250 кубических метров песка и три тонны соли для посыпки придомовой территории, а также 375 кубических метров пескосоляной смеси и три тонны соли для городских тротуаров.

Песок и соль сейчас хранятся в теплых и сухих подвалах домов. Когда наступит зима, дворники приготовят пескосоляную смесь и будут посыпать ею дороги в соответствии с погодными условиями и установленными нормами.

Валентина Манохина отметила, что во дворах, в основном, дворники вручную убирают снег, потому что техника не может там работать из-за припаркованных автомашин. Сезон прошлого года замдиректора «УКП» назвала тяжелым.

«Убирать техникой было сложно из-за припаркованных у домов автомобилей. А дворники — в основном пожилые женщины, и им физически тяжело расчищать снежные завалы, особенно в обильные снегопады. К сожалению, не все относятся к этому с пониманием. Тем не менее, дворники сейчас есть во всех дворах, они работают шесть дней в неделю. На городских территориях убирают пять дней в неделю», — пояснила замдиректора «УКП».

Источник фото: администрация городского округа Протвино

К уборке снега на автомобильных дорогах городского округа Протвино и прилегающих к ним тротуарах уже готовы три коммунальные дорожные машины с отвалами, щетками и пескоразбрасывателями, автогрейдер, два минипогрузчика и пять тракторов, сообщил директор МБУ «КВАР» Сергей Никифоров. По его словам, складированные запасы в 500 тонн пескосоляной смеси и тонна технической соли галит позволят поддерживать дорожную инфраструктуру наукограда до конца года. К новому году будет подготовлен контракт на закупку еще 700 тонн пескосоляной смеси и восьми тонн соли галит.

Сергей Никифоров отметил, что зимой прошлого года с уборкой снега на автодорогах МБУ «КВАР» справлялось своевременно, а снега было вывезено даже больше, чем запланировали. В этом году дорожная служба к зимней уборке также готова, однако некоторую технику приходится арендовать.

«Администрацией в этом году для уборки города будет закуплена одна новая коммунальная дорожная машина на замену старой. Кроме того, есть необходимость приобретения большого фронтального погрузчика и самосвала для перевозки снега с территории города. В данный момент самосвал мы арендуем», — заметил Сергей Никифоров.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Протвино Кирилл Бабыкин подтвердил, что несмотря на отсутствие в собственности некоторой коммунальной техники, наукоград к зимней уборке снега готов.

«В прошлом году с использованием наемной техники за зиму было вывезено порядка 2 тысяч кубических метров снега. В этом году будем пока справляться так же. Одновременно с этим, мы уже подали заявки в область на приобретение недостающей техники. Планируется приобрести ее зимой или в начале следующего года», — добавил Кирилл Бабыкин.