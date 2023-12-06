Подмосковье 06 декабря 2023, 10:24 Зимнюю горку зарегистрируют в Химках по требованию Минэкологии Фото Минэкологии

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Минэкологии Подмосковья потребовало администрацию Химок зарегистрировать зимнюю горку. Аттракцион заработает 10 декабря.

Как рассказали в ведомстве, после завершения подготовительных работ, горку зарегистрируют в Гостехнадзоре. Она заработает 10 декабря.

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«Нам поступило обращение от администрации городского округа Химки о том, что в настоящее время эксплуатантом проводится оценка технического состояния аттракциона, получение соответствующего акта и обучение сотрудников», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

Гостехнадзор уже выявил нарушения в эксплуатации шести горок и одной тюбинговой трассы. Тогда предостережения получили Долгопрудный, Лобня, Химки, Пушкинский, Лосино-Петровский, территориальное управление «Звенигород», а также «Коммунальное хозяйство и благоустройство „Часцовское“».

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