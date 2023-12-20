Подмосковье 20 декабря 2023, 10:47 Зимний выпуск журнала Мингосуправления Подмосковья посвятили цифровой безопасности Unsplash

Читать 360tv в

Новый выпуск информационного издания «#конкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии» опубликовали в Подмосковье. Темой номера стала цифровая безопасность бизнеса.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, как защитить бизнес от мошенников и зачем нужна цифровая безопасность. Статью можно прочитать в свежем выпуске журнала «#конкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии».

Реклама

Читателям также расскажут о Системе быстрых платежей и цифровой трансформации сферы закупок. Будет интересная информация о земельных аукционах и первом в России бесплатном сервисе по поиску мест захоронений.

Электронную версию журнала можно прочитать по ссылке. Номер подготовлен Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».