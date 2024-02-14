Подмосковье 14 февраля 2024, 12:00 Зимний турнир по кроссфиту в Красногорске посвятят Дню защитника Отечества фото: спортивно-патриотический клуб "Ярополк"

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Зимний турнир по кроссфиту на открытом воздухе в рамках международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!» пройдет в Красногорске 24 февраля. Мероприятие посвятят Дню защитника Отечества.

Участие в турнире примут команды, состоящие из двух мужчин и одной женщины. К соревнованиям допускаются лица от 17 лет и старше. Все победители получат денежные призы по 100, 60 и 40 тысяч рублей. Кроме того, им вручат сертификаты от обувной компании ZENDEN на каждого участника команды.

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Принять участие в турнире можно абсолютно бесплатно. Для того чтобы зарегистрировать команду, необходимо заполнить анкету на официальном сайте акции. В разделе «Регистрация участника» нужно выбрать город Красногорск и подраздел «Регистрация на кроссфит».

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