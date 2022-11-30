Подмосковье 30 ноября 2022, 11:04 Зимний спортивный сезон в Подмосковье откроют соревнованиями по лыжным гонкам

Читать 360tv в

Соревнования по лыжным гонкам и снежный баттл «Горнолыжники против сноубордистов» пройдут 1 декабря. Мероприятия дадут старт зимнему спортивному сезону в Подмосковье, сообщили в Минспорта и Минблагоустройства региона.

Гонки в формате ски-кросс пройдут в СШОР «Истра» в Истре. Спортсмены пройдут дистанции от 500 до 1500 метров с поворотами и естественными препятствиями. В специальной гонке примет участие олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте и серебряный призер Олимпиады-2014 в командном спринте Никита Крюков. Для юных спортсменов он проведет мастер-класс. Всего в гонках будут соревноваться свыше 80 человек.

Реклама

Баттл «Горнолыжники против сноубордистов» пройдет в этот же день в Дмитрове в парке «Волен». Спортсмены будут преодолевать спуски на дистанции слалом. Склон разделят на две части для лыжников и сноубордистов. К участникам присоединится советский космонавт, Герой России Сергей Авдеев.

Реклама

Всего для любителей спорта в Подмосковье будут работать 155 лыжных трасс, общая протяженность которых составит 600 километров. Из низ 71 объект оборудуют раздевалками, 91 оснастят туалетами, на 44 откроют прокат, а на 32 — фудкорты.

Ранее в Минблагоустройства сообщили, что 1 декабря в Подмосковье откроют восемь катков. Это объекты в парках Долгопрудного, Мытищ, Реутова, Орехово-Зуева, Подольска и Дубны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».