Подмосковье 30 ноября 2023, 11:12 Зимний сезон в парках Подмосковья начнется 1 декабря Министерство культуры и туризма МО

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Открытие зимнего сезона состоится в парках Подмосковья 1 декабря. В этот день там зажгут новогодние ели и иллюминации, а для гостей проведут развлекательную программу.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в амфитеатре Раменского городского парка пройдет анимационное представление «Здравствуй, зимушка, Зима!», а с 18:00 до 18:55 гости смогут поучаствовать в бесплатной фотосессии.

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В Дрезненском парке в Орехово-Зуеве пройдет мастер-класс «Новогодняя снежинка», а в парке культуры и отдыха в Чехове — музыкально-театрализованное представление «Сказка к нам приходит».

Гости парка Гагарина в Шатуре смогут продегустировать варенье и мед, посетить ярмарку, флешмоб, театрализованное представление и зимние соревнования.

Весь сезон в парках будут работать резиденция и почта деда Мороза, проходить праздничные активности и игры. Узнать расписание мероприятий можно в соцсетях и на сайтах парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал недавний снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.

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