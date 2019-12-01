Зимний сезон открыли в парках Подмосковья

Парки культуры и отдыха Московской области засверкали огнями новогодних елок. Подмосковные жители с сегодняшнего дня смогут покататься на лыжах и коньках, а также отправиться на праздничные ярмарки и посетить различные мастер-классы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем.

В нынешнем зимнем сезоне жители смогут покататься на коньках и лыжах, посещать елки и ярмарки. В парках подмосковных городов установят арт-объекты, входные группы и дорожки украсят красочной иллюминацией. Гостей будут ждать горячие самовары с чаем, который подадут в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье».

Источник фото: телеканал «360»

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Министр подчеркнул, что в подмосковных городах заработают ярмарки и засверкают огнями новогодние елки. Жителей и гостей Московской области ждут мастер-классы и праздничные конкурсы.

Также в парках Подмосковья этой зимой появится новое развлечение — слэклайн. Так называют хождение по специальной стропе, которая натянута между стационарными объектами. Хайкин отметил, что это молодежное направление будут активно развивать в парках.

В Подмосковье установят две тысячи елей, города украсят 13 тысяч световых конструкций и 250 километров гирлянд. В парках культуры и отдыха этой зимой появятся 71 зимняя горка, 70 катков и 45 лыжных трасс.