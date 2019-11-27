Карнавальное шествие, живые статуи и выступление фигуристов. Зимний сезон откроют в Балашихе праздничной программой

В балашихинских парках откроют зимний сезон 1 декабря. Об этом сообщила директор Объединенной дирекции парков городского округа Александра Медведева.

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«Приближается календарная зима и уже в это воскресенье, 1 декабря мы начинаем зимний сезон в парках Балашихи. На новогодних елках торжественно зажжем огни, для жителей подготовлена разнообразная праздничная программа с участием городских и приглашенных артистов», — сказала Александра Медведева.

Она добавила, что в парке «Пехорка» откроется каток, будут работать фотозоны, выступят фигуристы школы «ЛЕД», артисты театра ART-история «АМИГО», также жителей будут развлекать живые статуи и диджей. Начало программы в 17:20.

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Также 1 декабря зимний сезон откроют и в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный. Там для жителей проведут карнавальное шествие, выступит уличный театр, будут организованы викторины, а для детей — кинопоказ на большом экране.