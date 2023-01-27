Подмосковье 27 января 2023, 10:13 Зимний охотничий учет стартовал в Подмосковье

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Зимний учет охотничьих ресурсов начался в Подмосковье. Его проводят ежегодно для оценки количества особей, распределения популяции и условий их зимовки.

Инспекторы госохотнадзора региона в этом году пройдут около восьми тысяч километров. Они оценят погодные условия, осмотрят следы животных и определят их численность, рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.

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«Площадь подмосковных охотугодий превышает четыре миллиона гектаров, людям предстоит дважды пройти маршруты общей протяженностью 4000 километров — таковы требования методики учета. Тем не менее это чрезвычайно важно в плане мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, эффективной их охраны», — отметил министр.

Всего в Подмосковье обитает 23 вида млекопитающих, из которых пять — копытные животные. Это лоси, косули, олени и кабаны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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