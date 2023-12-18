Подмосковье 18 декабря 2023, 16:40 Зимний гастрономический проект запустили в Подмосковье Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Новый проект «Ешь в Подмосковье» пройдет в регионе с 20 декабря по 20 февраля. Рестораны и кафе разработают специальное фиксированное меню, которое позволит туристам насладиться вкусными блюдами по привлекательной цене.

«Наш летний „Завтрак в Подмосковье“ пользовался большой популярностью среди жителей и гостей Московской области, поэтому в преддверии Нового года и праздничных каникул мы совместно с рестораторами решили запустить зимний гастрономический проект. Уже сейчас участие принимают более 100 заведений общепита», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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К проекту «Ешь в Подмосковье» подключится сообщество фудтраков, которые будут находиться в парках, рядом с горками и катками.

Туристы и местные жители смогут находить участников проекта на интерактивной карте. Там же можно будет посмотреть карточку объекта и изучить фиксированное меню. Это будут недорогие сеты для завтрака или ужина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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