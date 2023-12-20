Подмосковье 20 декабря 2023, 12:27 Зимний фестиваль воздухоплавания пройдет в Дмитровском округе в январе Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Читать 360tv в

Фестиваль воздухоплавания «Яблоки на снегу» пройдет в Дмитровском округе 5–7 января. Точная дата зависит от погодных условий. Полюбоваться аэростатами и даже совершить полет смогут все желающие.

Этот фестиваль проходит в Дмитрове с 2006 года. В начале января более 30 аэростатов из Москвы и Подмосковья поднимаются в небо, открывая новый сезон.

Реклама

«В нашем округе фестиваль „Яблоки на снегу“ пройдет уже в 19-й раз. Это мероприятие стало красивой традицией подмосковной зимы, которое объединяет десятки профессиональных пилотов, сотни жителей и гостей округа», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Координатором проекта выступит воздухоплавательный клуб «Аэровальс». Подробную информацию можно найти на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».