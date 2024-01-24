Подмосковье 24 января 2024, 08:17 Зимний фестиваль восточных боевых единоборств прошел в Щелкове Телеканал «360»

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Зимний фестиваль восточных боевых единоборств в Щелкове собрал более 150 юных спортсменов. Они представляли 10 спортивных клубов и школ Подмосковья и Москвы.

Соревнования среди спортсменов в возрасте от восьми до 17 лет прошли в Огудневском физкультурно-оздоровительном комплексе.

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«Спорт облагораживает всех, не важно — каким ты видом спорта занимаешься. Самое главное, что родители приезжают, привозят, за детишек радеют. Огромное желание, горящие глаза у ребят. <…> Возможно кто-то и проявит себя в дальнейшем на более высоком уровне», — отметил директор физкультурно-оздоровительного комплекса № 2 Владислав Клюзов.

Состязания проходили в дисциплинах сито-рю и сетокан. Участники состязались друг с другом в индивидуальных категориях ката и кумитэ. Судить соревнования приехали судьи региональной спортивной федерации по восточным боевым единоборствам.

«Это очень хороший полигон для получения опыта как спортсменов, так и судей. Потому что судьи у нас каждый год проходят квалификацию, и здесь мы готовим судей и спортсменов для всероссийских соревнований. Также это дает большое подспорье для роста спортсменов именно из Щелкова», — главный судья фестиваля Павел Ожерельев.

Эти соревнования являются отборочными на областное первенство и другие состязания более высокого уровня. Лучшие из спортсменов также будут защищать честь своих клубов и школ на уровне Подмосковья. Щелковские спортсмены в этот раз задали высокую планку, завоевав 39 наград.

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