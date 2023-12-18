Подмосковье 18 декабря 2023, 16:45 Зимний фестиваль откроют в парке «Патриот» в Одинцове 24 декабря Сайт Главного храма вооруженных сил Российской Федерации

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Фестиваль «Наша зима» откроют в парке «Патриот» в Одинцовском округе 24 декабря. Дед Мороз и Снегурочка зажгут огни на главной елке и откроют каток.

Мероприятие пройдет на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России 24 декабря в 16:30. Гости фестиваля увидят выступления профессиональных фигуристов и цирковых артистов.

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Для самых юных посетителей приготовили новогоднее театрализованное шоу. Кроме этого, все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Игрушки зимы».

Все новогодние праздники в парке будут работать каток, тюбинговые горки, выставка ледяных фигур, болотоходы, собачьи упряжки и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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