Подмосковье 06 марта 2024, 17:04 Зимний фестиваль ГТО прошел в Подольске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московскойобласти

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Традиционный зимний фестиваль по ГТО прошел в Подольске. В спортивном мероприятии, которое организовали на территории комплекса «Заречье» в микрорайоне Климовск, приняли участие спортсмены от 25 до 59 лет из трудовых коллективов Московской области.

В программу фестиваля вошли бег на лыжах, подтягивания, стрельба из пневматической винтовки и другие нормативы. Напомним, что для абитуриентов знаки ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в колледж и вузы.

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Напомним, что в 2023 году жители Московской области получили более 55 тысяч знаков отличия. Сейчас в Подмосковье работает 68 центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С их адресами можно ознакомиться по ссылке.

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