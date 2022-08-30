Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в Подмосковье

Каждое муниципальное предприятие региона в сфере благоустройства начнет получать акт о готовности к зиме. Проверку будут проводить по новому чек-листу.

«В этом году мы впервые будем выдавать акт готовности к зиме муниципальным предприятиям в сфере благоустройства. Будем проверять обеспеченность противогололедными материалами, инвентарем, средствами малой механизации, исправность и количество спецтехники и многое другое», — рассказала руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

ГУСТ внимательно изучит заполненность штата специалистов уборки снега, укомплектованность инвентарем муниципальных предприятий и управляющих организаций. Будут учитываться все нюансы, в том числе наличие маршрутов движения техники и обеспеченность площадками для складирования снега. Такие мероприятия будут проводиться в каждом городском округе Подмосковья.

По словам Светланы Аиповой, предварительная проверка готовности пройдет с 5 по 9 сентября, после чего у предприятий будет возможность устранить замечания. Контрольная проверка состоится с 3 по 7 октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье займутся реконструкцией котельных и очистных сооружений. На это потратят средства из льготного кредита.