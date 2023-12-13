Подмосковье 13 декабря 2023, 16:45 Зимние программы для детей проведут в музее-заповеднике «Мелихово» 6 и 23 декабря Музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"

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Программа «Руки, ноги, голова… сделал я снеговика» пройдет в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» 6 и 23 декабря. Для юных гостей проведут мастер-классы, игры и квесты.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, программу проводят в Мелихове каждую субботу. Для детей проведут танцы, квесты, игру в снежки, а также мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.

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Праздник начнется в 12:00, вход свободный.

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