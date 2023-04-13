Подмосковье 13 апреля 2023, 11:46 Зимние обследования геодезических пунктов завершились в Подмосковье Фото пресс-службы Росреестра МО

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Свыше 80 геодезических пунктов проверили в Подмосковье с начала года. Они находятся в Можайске, Рузе, Красногорске, Одинцове, Богородском округе, Пушкино и Мытищах.

Геодезические пункты — это конструкции, закрепляющиеся на местности с определенными координатами. Они находятся в федеральной собственности и охраняются государством. Свыше 2200 из них располагаются в Подмосковье.

Замглавы управления Росреестра Подмосковья Андрей Таланов рассказал, что осмотры показали, что у многих пунктов не было наружных знаков, а также они не имели координат и находились в труднодоступных местах.

«Государственная геодезическая сесть необходима для установления и распространения единой государственной системы геодезических координат по обеспечению картографирования, обеспечения изучения земельных ресурсов, землепользования, кадастра, строительства», — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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