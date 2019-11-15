«Зима в Подмосковье» началась с Шагала

«Зима в Подмосковье» приходит постепенно. С открытием выставки Марка Шагала в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый сезон подмосковного travel-проекта.

Выставка Шагала открыла большую культурно-туристическую программу «Зима в Подмосковье». Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Она подчеркнула, что особенно приятно открыть новый сезон именно в Истре, на выставке Шагала.

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После открытия выставки, по словам Натальи Виртуозовой, в разных городах региона пройдут различные — и крупные, и маленькие — мероприятия, и их главная цель — привлекать все больше и больше людей в уникальные места Подмосковья, музеи — и местных жителей, и туристов со всей России.

Говоря об истринском «Новом Иерусалиме» вице-губернатор Московской области сделала акцент на том, что важно не только наполнить его уникальными выставками и жизнью, еще крайне важно изменить отношение к региональным музеям. «И этот музей начинает менять стереотип, что за МКАДом нет искусства», — заметила Наталья Виртуозова.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Спасибо, что сегодня к нам в гости приехал Шагал — тонкий, уникальный художник. Которого, чтобы не только смотреть, но и почувствовать, нужно еще немало прочитать», — добавила вице-губернатор.

На выставке «Между небом и землей» собраны 239 работ Шагала в живописи, графике, гравюре. Уникальные шедевры впервые привезли в Подмосковье не только из российских городов, но и из музеев и частных коллекций Франции и Белоруссии. Для посещения выставка откроется 16 ноября и продлится по 8 марта.