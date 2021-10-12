Зима не скажется на сроках «Социальной газификации» в Подмосковье

Реализация проекта «Социальная газификация» в Московской области продолжится в зимний период без снижения темпов. Об этом в ходе брифинга с жителями Талдомского городского округа заявил директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он подчеркнул, что зима — это не самый сложный период для прокладывания труб. Сложнее дело обстоит весной, когда начинается паводок.

«Период весеннего паводка для строителей, техники и сварочных работ — это более сложный период, потому что стоит вода. Даже самая проходимая техника вязнет в грязи. Поэтому зима для нас, для строителей — это нормальный период», — заявил Игорь Баранов.

Глава «Мособлгаза» напомнил, что до конца 2021 года газ должны подвести к 1113 домам в 270 населенных пунктах Московской области. Реализация планов идет опережающими темпами. Подключение пятитысячного дома проведут 13 октября, в ближайшую среду.

Президентскую программу «Социальная газификация» в Московской области начали этим летом. Она предусматривает бесплатное подведение трубопроводов к границам участков жилых домов. Для проведения остальных работ владельцы недвижимости заключают единый комплексный договор, в котором прописано все, начиная от подключения дома, заканчивая покупкой газового оборудования.

Узнать дату реализации программы жители Московской области могут через «Яндекс.Карты». В ближайшее время функционал сервиса расширят — и комплексный договор можно будет заключить прямо там.