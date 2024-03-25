Подмосковье 25 марта 2024, 11:41 Журналисты из Воскресенска стали лауреатами всероссийского профессионального конкурса Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Журналисты Воскресенского медиацентра стали лауреатами всероссийского конкурса «Журналисты за местное самоуправление». Церемония награждения победителей прошла в Государственной думе.

Награды лауреатам конкурса вручили сенатор Елена Шумилова, президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов и секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова.

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«Конкурсы проводятся в целях повышения заинтересованности органов местного самоуправления в комплексном социально-экономическом развитии страны, укрепления экономического потенциала муниципалитета, выявления и отбора примеров лучших муниципальных практик и повышения престижа муниципальной службы», — отметил Александр Айгистов.

Воскресенский медиацентр на конкурсе отметили за новостной проект «Град ТВ». На видеохостинге Rutube журналисты рассказывали о важных событиях округа, снимали интервью с представителями органов местной власти, со старостами деревень и жителями.

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