25 марта 2024, 11:41
Журналисты из Воскресенска стали лауреатами всероссийского профессионального конкурса
Журналисты Воскресенского медиацентра стали лауреатами всероссийского конкурса «Журналисты за местное самоуправление». Церемония награждения победителей прошла в Государственной думе.
Награды лауреатам конкурса вручили сенатор Елена Шумилова, президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов и секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова.
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«Конкурсы проводятся в целях повышения заинтересованности органов местного самоуправления в комплексном социально-экономическом развитии страны, укрепления экономического потенциала муниципалитета, выявления и отбора примеров лучших муниципальных практик и повышения престижа муниципальной службы», — отметил Александр Айгистов.
Воскресенский медиацентр на конкурсе отметили за новостной проект «Град ТВ». На видеохостинге Rutube журналисты рассказывали о важных событиях округа, снимали интервью с представителями органов местной власти, со старостами деревень и жителями.
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Воскресенск
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