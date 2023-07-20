Подмосковье 20 июля 2023, 11:05 Журналисты из Подмосковья поучаствуют в шахматном турнире в Лужниках 23 июля Фотография Дениса Бирюкова

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Второй шахматный чемпионат журналистов пройдет в рамках международного форума Мoscow Open в Лужниках 23 июля. Организаторами выступили Федерация спортивных журналистов России и Федерация шахмат Московской области.

Посоревноваться смогут профессиональные журналисты без официальных шахматных званий в четырех категориях. Это мужчины, женщины, телевидение и СМИ Московской области. В каждой из них победители получат денежные призы и подарки.

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На мероприятии также состоится писательский и журналистский мастер-класс от президента Федерации спортивных журналистов Николая Долгополова. Победителей турнира наградят гроссмейстер Сергей Карякин, президент ФСЖР Дмитрий Тугарин, а также представители группы «Самолет» и Минспорта Подмосковья. Ведущим события станет известный телевизионный комментатор Первого канала Виктор Гусев.

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