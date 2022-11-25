Подмосковье 25 ноября 2022, 09:35 Журналисты «360» победили в творческом конкурсе материалов о работе спасателей

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Корреспонденты телеканала «360» попробовали себя в роли спасателей. Съемочные группы «360 Богородский» получили такую возможность после победы в двух номинациях на творческом конкурсе «Отражение», который проводит «Мособлпожспас».

Журналисты смогли примерить на себя экипировку спасателей и даже прошли полосу препятствий на время. Помогали им в этом профессионалы. В каждой команде было по два спасателя, которые страховали, поддерживали и направляли «новичков».

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«Были выбраны этапы, чтобы от начала до конца наши участники могли попробовать [себя в профессии спасателя]. Надеть [экипировку], залезть в машину и дальше уже подать шланг для тушения пожара, почувствовать, что такое поиск в теплодымокамере, выйти из нее, спасти и спастись самому», — сказал начальник ПСЧ — 300 ТУ № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Пискун.

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Корреспондентов ждало боевое развертывание, поиск пострадавшего в теплодымокамере и транспортировка до скорой. Без подготовки пройти такую дистанцию было непросто, особенно когда время ограничено.

«Это очень тяжело. На своем опыте я могу сказать, что они настоящие профессионалы, настоящие мужчины, которые не боятся. Там было задымление, запах, для нас это было круто, но для них это их жизнь. Эмоции непередаваемые», — рассказал корреспондент Максим Бабенышев.

Полосу препятствий проходили три команды, в каждой по четыре человека. Первое место заняла команда «Ураган», команда Максима Бабенышева стала второй, их от победы отделяло всего несколько секунд, а команда продюсера телеканала «360» Анастасии Сазоновой «Ликвидаторы» получила бронзу.

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