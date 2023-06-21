Подмосковье 21 июня 2023, 13:29 Журналистов Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе на лучшее освещение тем дорожной сферы Информавтодор

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Журналистов Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском творческом конкурсе на лучшее освещение тем развития дорожной инфраструктуры «Дорожный навигатор», сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Мероприятие организовывает информационный центр «Информавтодор», конкурс проводится в пятый раз.

Заявки могут подать журналисты федеральных и региональных СМИ и редакций, а также сотрудники дорожных организаций, которые ведут профильные аккаунты и размещают тематические видеоролики в социальных сетях.

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Победителей определят по восьми номинациям: лучшая статья о дорожной сфере, лонгрид, интернет-проект, фоторепортаж, радиоматериал, телесюжет, пост в социальных сетях и видеоролик на ресурсах «ВКонтакте» или Rutube, который был опубликован не ранее 1 января 2023 года.

Анкеты для конкурса принимаются до 1 сентября 2023 года включительно по электронному адресу konkurs@infad.ru. В заявке необходимо указать Ф.И.О или псевдоним автора, название СМИ, номинацию конкурса, почту и контактные телефоны. В коллективных анкетах нужно добавить сведения обо всех авторах. Подробности о конкурсе можно узнать по телефону 8-495-747-91-25.

Церемония награждения и представление победителей конкурса пройдет на площадке одного из отраслевых мероприятий Росавтодора в октябре этого года.

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