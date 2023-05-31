Подмосковье 31 мая 2023, 16:20 Журналистов Подмосковья пригласили на конкурс «СМИротворец» Unsplash

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Конкурс на лучшие статьи, видеосюжеты и репортажи о межнациональных и этноконфессиональных отношениях «СМИротворец» проведут в Центральном федеральном округе. Подмосковные журналисты смогут побороться за награды.

Профессиональный конкурс проведет Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Журналисты могут направить на суд жюри свои работы, опубликованные в период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023-го. Это могут быть печатные статьи, видеорепортажи, блоги и другие материалы.

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Награждение победителей и призеров пройдет на торжественной церемонии. Авторы лучших работ получат памятные призы и подарки от спонсоров проекта.

Более подробную информацию об условиях «СМИротворца» можно уточнить на сайте конкурса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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