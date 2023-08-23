Подмосковье 23 августа 2023, 13:30 Журналист Руслан Карманов из Лобни стал лауреатом конкурса «Спортивное Подмосковье» Телеканал «360»

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Журналиада проводится в Подмосковье уже в 11 раз. В этом году на мероприятии отличился журналист Руслан Карманов из Лобни. Он стал лауреатом конкурса «Спортивное Подмосковье». Жюри отметило его материал, посвященный турниру по дзюдо памяти братьев Улюшкиных.

Участников Журналиады наградили за лучшие материалы, посвященные развитию и популяризации спорта и физкультуры в Московской области. Затем команды из 12 округов соревновались в перетягивании каната, эстафете, дартсе и других состязаниях.

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«Нас поддерживает Министерство спорта, за что им особая благодарность. Уж очень непростая работа у наших коллег. <…> Это соревнование позволяет им немножко отвлечься от напряженной работы. <…> Все охотно приезжают поучаствовать в этом празднике», — отметила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

Лауреатом конкурса «Спортивное Подмосковье» в номинации «Репортаж» стал корреспондент интернет-издания «Лобня» Руслан Карманов. В прошлом он профессионально играл в футбол, а теперь стал одним из лучших спортивных журналистов, обладателем многих профессиональных наград и автором материалов о героях отечественного спорта.

«Работал я на разных мероприятиях, в том числе Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу, по хоккею, по биатлону. Но мы все понимаем, что большие победы приходят только в том случае, если ребятишки занимаются спортом. Если бы не было турнира <…> на Кубок братьев Улюшкиных, то, наверное, не было предмета для репортажа. Как раз проведение таких соревнований в нашем городе Лобня дает возможность не только юным спортсменам добиваться высоких результатов и заявить о себе, но и журналистам — проявить свои таланты, чтобы прославить наш замечательный город на всю Московскую область», — рассказал Руслан.

Турнир братьев Улюшкиных — далеко не единственная спортивная традиция в ЛОбне. Каждый год в округе проводится легкоатлетический пробег памяти бронзового призера Олимпийских игр в Риме Семена Ржищина, а лучшие футбольные команды сражаются за кубок главы города.

Сегодня для любителей спорта открыт обновленный Лобненский лесопарк, близится к окончанию реконструкция стадиона «Труд». Там не только заменят покрытие футбольного поля, ворота и трибуны, но и построят зону для воркаута с многофункциональной спортивной площадкой, где можно будет выполнять нормативы ГТО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о 417 школьных стадионах, которые открыли для занятий спортом в регионе.

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