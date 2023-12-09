09 декабря 2023, 23:12
Журналист из Подмосковья принял участие в кастинге на роль в фильме о Владимире Высоцком
Журналист Рустем Давыдов из Подмосковья принял участие в кастинге на роль в фильме о знаменитом поэте и исполнителе Владимире Высоцком. Отбор актеров проводят в Звенигороде, но кинокартину снимут в Москве в следующем году.
Сейчас группа начинающих кинематографистов занимается поиском мест для съемок. Картина расскажет о Москве в период 1970-х годов. Журналист отметил, что для него интересно на опыте кино драмы познакомиться с жизнью других людей в самых различных обстоятельствах и периодах времени.
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Он также выразил свое восхищение дебютными проектами, где люди, не обладающие огромными бюджетами и известными именами, собираются вместе и без поддержки создают фильмы, которые привлекают внимание зрителей своей качественной работой.
Журналист добавил, что не приверженец шумных голливудских блокбастеров или сложного и абстрактного «авторского» кино, но предпочитает фильмы, которые заставляют зрителя задуматься.
«Для меня формула интересного кино очень проста: хорошее кино — это когда зрители читают даже титры», — указал журналист.
Как отметила сценарист и режиссер Наталья Васерваль, сейчас проходит подбор актеров на роли Владимира Высоцкого, Михаила Шемякина, Всеволода Абдулова, Марины Влади, сотрудников спецслужб и актеров массовых сцен.
«Мы хотим „поговорить“ со зрителем о феномене личности и таланта Владимира Высоцкого — человека, который стал кумиром многих, но официального признания не получил», — рассказала Наталья Васерваль.
Она добавила, что набор актеров еще продолжается, а уже более ста человек из Москвы и Подмосковья приняли участие в кастинге.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.
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