Подмосковье 10 апреля 2023, 03:45 Жуковские школьники победили на Открытом турнире по программированию Дмитрий Павлов

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В Центре инновационного молодежного творчества в Жуковском прошел финал Открытый турнир по программированию. В нем победили школьники этого городского округа.

Турнир проходит четвертый год подряд. В нем поуучаствовали учащиеся 7-11 классов. В этом году к соревнованиям присоединились Центры молодежного инновационного творчества из разных регионов России.

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В финал прошли 30 школьников из 12 городов России, в том числе из Жуковского, Раменского, Дубны и Солнечногорска. Ребята решали четыре задачи за четыре часа. В результате они должны были сдать четыре программы на популярных языках программирования.

«Были задачи на математическую смекалку, структуры данных, теорию графов, теорию чисел, комбинаторику, переборные задачи и другие», — рассказал преподаватель курсов по программированию ЦМИТ Жуковский Алексей Шиловский.

Лучшими программистами признали ученика 1-й гимназии Жуковского Артема Виноградова и Ивана Смогоржевскего из 14-го лицея, Константина Козырева и Илью Черданцева из Бийска, Максима Жукова из Вологды и Егора Якимова из Пятигорска.

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