Новые инструменты для детей. Жуковская школа искусств закупилась на 40 млн рублей

Жуковской детской школе искусств выдели на модернизацию около 40 миллионов рублей. На них закупили новые музыкальные инструменты, оборудование и специальную литературу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Новые музыкальные инструменты для Жуковской ДШИ закупили в рамках подпрограммы «Культурная среда» национального проекта «Культура», которой реализуется в России с 1 января текущего года.

Директор Жуковской ДШИ № 1 Елена Меденцева подчеркнула, что такое глобальное обновление парка музыкальных инструментов, учебной литературы и оборудования детская школа искусств получит впервые в своей истории. Часть новых инструментов уже находится в школе, и юные музыканты смогли продемонстрировать свои таланты на концерте, посвященном Международному Дню музыки.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

«Поставка происходит постепенно. Половина оборудования и инструментов уже завезены в школу. На этом концерте мы презентовали струнно-смычковые инструменты. Впервые зрители увидели новую концертную арфу», — рассказал Елена Меденцева.

На концерте перед зрителями выступили солисты, лауреаты именной стипендии губернатора Московской области, а также Молодежный симфонический оркестр, который исполнил «Вальс Цветов» Петра Ильича Чайковского и «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига. Свое мастерство также продемонстрировали преподаватели Жуковской ДШИ №1.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Новые музыкальные инструменты, закупленные для Жуковской детской школы искусств, можно будет увидеть на большом концерте в ноябре этого года.

А всего ДШИ получила струнно-смычковые инструменты (скрипки, альты, виолончели, контрабас), концертную педальную арфу 24 пианино, четыре рояля, деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), саксофоны, медные духовые инструменты (труба, тромбон, валторна, тенор, баритон, туба), ударные инструменты (барабаны, тарелки, тренировочная ударная установка), клавишные народные инструменты (баяны, аккордеоны) и струнно-щипковые народные инструменты (домры, балалайки, гитара).

Директор Жуковской детской школы искусств добавила, что до конца октября в ДШИ состоится презентацию оборудования, приобретенного для художественного отделения: система хранения картин, стеллаж для сушки и хранения рисунка, скульптурные станки, муфельная печь и гончарный круг.

Также в школу поставлено интерактивное оборудование (проекторы, экраны, компьютеры, интерактивные доски, интерактивные столы и панели), приобретено 43 наименования учебной литературы в библиотеку для учеников и преподавателей: учебные пособия по сольфеджио, музыкальной литературе, нотные пособия, хрестоматии для хора, оркестра, музыкальных инструментов.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

В общей сложности на закупку оборудования, музыкальных инструментов и литературы было выделено около 40 миллионов рублей. Более 30 миллионов рублей составляют средства областного бюджета, также в программе участвуют средства федерального и местного бюджетов.

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров напомнил, что в программу «Культурная среда» вошли подмосковные школы, работающие по предпрофессиональным программам, и в этот список включена и Жуковская детская школа искусств.

«Жуковская ДШИ получит большое количество музыкальных инструментов. Это огромный подарок — как для учеников и преподавателей, так и для всего города. Спасибо правительству Московской области и Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку Жуковской детской школы искусств № 1», — поблагодарил Юрий Прохоров.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Преподаватель ЖДШИ № 1 по классу «виолончель» Людмила Симоянова добавила, что на новых инструментах дети играют не только на концертах, но и во время уроков.

«Инструменты очень качественные, имеют великолепное звучание. Играть на них — одно удовольствие. Не каждая школа может похвастаться такими инструментами. Для нас это очень знаковое событие, невероятный подарок», — сделала акцент Людмила Симоянова.