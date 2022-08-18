Жуковская ГКБ получила уже третий рентгенодиагностический аппарат типа С-дуга

Еще один рентгенодиагностический хирургический передвижной аппарат установили в Жуковской городской клинической больнице. Он позволяет быстро поставить диагноз, а также сразу проверить, как проведена операция. Применяют такое устройство не только в травматологии, но и в урологии, хирургии, рассказал глава городского округа Юрий Прохоров.

Он отметил, что аппарат отечественного производства приобрели для больницы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его стоимость составляет более семи миллионов рублей.

«Системе здравоохранения в Подмосковье уделяется особое внимание, делается все, чтобы каждый житель региона мог получить качественную медицинскую помощь. В частности, медицинские организации регулярно обеспечиваются новым оборудованием. В Жуковской ГКБ это уже третий аппарат такого класса», — сообщил Прохоров.

Рентгенодиагностический хирургический передвижной аппарат типа С-дуга предназначен для проведения рентгенодиагностических исследований и рентгенотелевизионного контроля. В первую очередь его используют во время травматологических операций.

У аппарата очень широкий диапазон положений в различных плоскостях, под разными углами. Он оснащен цифровой камерой, блоком цифровой памяти и двумя 24-дюмовыми цветными экранами. Управление рентген-аппаратом производится с помощью сенсорного пульта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для больниц региона закупят 4875 единиц нового оборудования. Современная цифровая техника позволяет сократить время ожидания на прохождение обследования в несколько раз, подчеркнул он.