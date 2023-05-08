Подмосковье 08 мая 2023, 22:51 Ветеран ВОВ из Жуковского поздравила по видеосвязи с Днем Победы участников СВО

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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Анисимовна Сердюк из Жуковского обратилась по видеосвязи к бойцам СВО. 100-летняя участница ВОВ поздравила российских солдат с Днем Победы и пожелала удачи при выполнении служебного долга.

«Ребята, я вас очень поздравляю с приближающимся праздником Победы над фашистами. Желаю вам всем быть здоровыми, успешными, чтобы у вс потерь при выполнении заданий не было. Детки чтобы были здоровы, учились хорошо. Потому что учиться надо хорошо, много надо знать, все эти знания пригодятся в жизни и при служении своей Родине», — сказала ветеран.

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Мария Анисимовна родилась 12 ноября 1922 года на территории современного Казахстана, в селе Успеновка Костанайской области. Позже семья Сердюк переехала в Рязанскую область, где девушка окончила 10 класс школы. Получив аттестат, Мария поступила в Московский авиационный институт, но в 1941 году девушке пришлось покинуть вуз в связи с введением платного обучения.

«Нужно было платить за полгода обучения 150 рублей: это были очень большие деньги, которых у семьи не было. Поэтому учёбу пришлось отложить», — поделилась Мария Анисимовна.

На момент начала войны Сердюк жила и работала в строительной организации на территории современного Жуковского, в поселке Стаханово. Мария Анисимовна в деталях помнит то утро, когда по радио объявили о нападении немецких захватчиков на СССР.

«Я жила в женском общежитии — одном из трех бараков, которые в то время располагались приблизительно там, где сейчас в Жуковском сквер с фонтанами. Дисциплина была строгая, к десяти вечера все девушки должны были быть дома. А в шесть утра — подъем, включали радио. Но 22 июня радио почему-то заработало в четыре часа утра. А в половине пятого выступил Молотов (народный комиссар иностранных дел СССР — прим. ред.) и объявил о начале войны. Очень волновался: слышно было — когда пил воду, зубы стучали», — рассказала ветеран.

Вскоре Мария записалась на курсы медсестер Российского общества Красного Креста. Затем некоторое время девушка работала в госпитале в Воронежской области, и после полученной повестки Сердюк отправилась на фронт, где была определена в 208-й линейный батальон связи.

За годы войны Мария Анисимовна была свидетелем многих сражений, где медсестра старалась оказывать солдатам экстренную необходимую помощь. При этом Сердюк несколько раз удалось чудом избежать гибели. Особо ветеран вспоминает битву на Курской дуге, которая прошла летом 1943 года.

«Наша 13-я армия дислоцировалась посередине Центрального фронта, которым командовал Рокоссовский. Бои были страшные! Немцы пытались прорвать нашу оборону. Огромное количество самолетов, танков. Столько людей там погибло, столько крови пролито! Этот ужас словами не перескажешь. Невозможно представить, как в этой мясорубке можно было остаться в живых. Но я вот осталась. Одно могу сказать — меня Бог там спас», — рассказала Сердюк.

В момент окончания войны Мария Анисимовна находилась на границе Германии и Чехословакии. После взятия Берлина часть, где служила Сердюк вернулась на родину. В рядах Красной Армии медсестра прослужила до августа 1945 года.

После демобилизации Мария Анисимовна вышла замуж и окончила Московский авиационно-технологический институт. До выхода на пенсию женщина проработала в Раменском приборостроительном конструкторском бюро.

Деятельность в жуковском Совете ветеранов Сердюк продолжает и сегодня. По словам председателя организации Николая Филя, Мария Анисимовна является самым активным членом Совета.

«Однажды наша делегация посетила московский музей Вооружённых Сил, и там ее ожидал сюрприз. Наш ветеран в то время отмечала 95-летие, и генерал армии Герасимов разрешил в честь ее юбилея вынести боевое знамя армии, под которым Мария Сердюк прошла весь боевой путь. Надеемся, что Мария Анисимовна представит жуковских ветеранов Великой Отечественной войны на параде на Красной площади в честь 78-летия Победы в мае этого года» — добавил Филь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших в ВОВ солдат, возложив цветы к Вечному огню у стен Кремля.

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