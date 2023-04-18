Подмосковье 18 апреля 2023, 14:19 Жуки-майки активизировались в Подмосковье Артем Ульянов

Читать 360tv в

Энтомологи предупредили жителей Московской области о появлении жуков-маек. При встрече с ними следует быть осторожными.

«Ни в коем случае нельзя брать этих членистоногих в руки, ведь при опасности они выделяют едкий фермент из сочленений своего тела, который при попадании на кожу может вызывать ее раздражение, а также появление на ней пузырей, как при ожоге», — предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Жуки-майки не похожи ни на одних других жуков, они слишком медлительны и нерасторопны, у них нет крыльев, поэтому летать они не умеют.

Гемолимфа жесткокрылого содержит яд кантаридин. При попадании на кожу он вызывает раздражение и образование болезненных язв.

Насекомое не живет в населенных пунктах, их много на лугах и пасеках с пчелами. Также у майки короткая жизнь. После «первой брачной ночи» самец, выполнив свое предназначение, умирает, самка же еще успевает отложить несколько тысяч яйц.

«В Подмосковье самыми распространенными являются: жук майка обыкновенная (черная) и жук майка фиолетовая. Оба вида являются ядовитыми, однако если не притрагиваться к ним руками, то они не смогут причинить человеку никакого вреда», — добавил Фирсов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».