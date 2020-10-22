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    22 октября 2020, 17:58

    ЖСК «Светлый» в Лосино-Петровском достроят к декабрю 2021 года

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Строительство ЖСК «Светлый» в Лосино-Петровском остановилось в 2012 году, а в 2014 застройщик был признан банкротом. Из 138 квартир сдали только 83. Инвестора нашли еще спустя три года — в 2017 после обращений дольщиков в федеральный Минстрой. Строительство дома планируют закончить к декабрю следующего года.
    ЖСК «Светлый» в Лосино-Петровском достроят к декабрю 2021 года

    За 12 лет ожидания Диана Азизова успела стать многодетной мамой и отправить всех детей в школу. Диана не верит, что скоро въедет в свою квартиру.

    «Хотелось бы быстрее заехать уже в свое жилье, потому что ждем мы очень долго», — делится дольщик ЖСК «Светлый» Диана Азизова.

    ЖСК «Светлый» в Лосино-Петровском достроят к декабрю 2021 года | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Когда строительство забросили, дольщики объединились. Сами поддерживали площадку и охраняли ее от мародеров.

    «Мы охраняли, проводили здесь субботники, очищали все. Принимали активное участие в поддержании жизнедеятельности, потому что поддерживать — это еще сложнее. Если он законсервирован и не поддерживать — развалится», — рассказывает председатель ЖСК «Светлый» Игорь Жовнир.

    ЖСК «Светлый» в Лосино-Петровском достроят к декабрю 2021 года | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Градостроительный совет подмосковного Минстроя утвердил кандидатуру нового застройщика в 2017 году — это компания, входящая в группу «Тройка РЭД».

    «На продолжение строительства всегда сложнее заходить. Потому что здесь очень много бывает подводных камней, которых мы даже не можем предположить. Новое строительство намного проще», — отмечает руководитель проекта ГК «Тройка РЭД» Алексей Тиньгаев.

    ЖСК «Светлый» в Лосино-Петровском достроят к декабрю 2021 года | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас на строительной площадке кипит работа — территорию очистили от травы, убрали мусор. На месте первая техника и стройматериалы — ремонт монолитных конструкций уже начался.

    «В первую очередь, благодаря правительству Московской области, Министерству жилищной политики, которые нашли компромис для подрядчика, увеличив ему этажность в другом городском округе. В нагрузку к этому он достраивает наш проблемный объект, которому уже 13 лет», — сообщил глава г. о. Лосино-Петровский Иван Курданин.

    ЖСК «Светлый» в Лосино-Петровском достроят к декабрю 2021 года | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Строительство дома 4А по улице Кирова в Лосино-Петровском планируют завершить к декабрю 2021 года. За ходом работ дольщики смогут наблюдать в онлайн-режиме.