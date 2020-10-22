ЖСК «Светлый» в Лосино-Петровском достроят к декабрю 2021 года

За 12 лет ожидания Диана Азизова успела стать многодетной мамой и отправить всех детей в школу. Диана не верит, что скоро въедет в свою квартиру.

«Хотелось бы быстрее заехать уже в свое жилье, потому что ждем мы очень долго», — делится дольщик ЖСК «Светлый» Диана Азизова.

Источник фото: телеканал «360»

Когда строительство забросили, дольщики объединились. Сами поддерживали площадку и охраняли ее от мародеров.

«Мы охраняли, проводили здесь субботники, очищали все. Принимали активное участие в поддержании жизнедеятельности, потому что поддерживать — это еще сложнее. Если он законсервирован и не поддерживать — развалится», — рассказывает председатель ЖСК «Светлый» Игорь Жовнир.

Источник фото: телеканал «360»

Градостроительный совет подмосковного Минстроя утвердил кандидатуру нового застройщика в 2017 году — это компания, входящая в группу «Тройка РЭД».

«На продолжение строительства всегда сложнее заходить. Потому что здесь очень много бывает подводных камней, которых мы даже не можем предположить. Новое строительство намного проще», — отмечает руководитель проекта ГК «Тройка РЭД» Алексей Тиньгаев.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на строительной площадке кипит работа — территорию очистили от травы, убрали мусор. На месте первая техника и стройматериалы — ремонт монолитных конструкций уже начался.

«В первую очередь, благодаря правительству Московской области, Министерству жилищной политики, которые нашли компромис для подрядчика, увеличив ему этажность в другом городском округе. В нагрузку к этому он достраивает наш проблемный объект, которому уже 13 лет», — сообщил глава г. о. Лосино-Петровский Иван Курданин.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство дома 4А по улице Кирова в Лосино-Петровском планируют завершить к декабрю 2021 года. За ходом работ дольщики смогут наблюдать в онлайн-режиме.