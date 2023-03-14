Подмосковье 14 марта 2023, 18:52 ЖК «Союзный» построят в Одинцове к 2025 году

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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку строительства второй очереди многоквартирного жилого дома в ЖК «Союзный» в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Строительство второй очереди началось в августе 2022 года, завершить его планируется во втором квартале 2025 года. Застройщиком выступает АО «СЗ „Вектор недвижимости“».

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Многоквартирный жилой дом состоит из четырех 25-этажных жилых секций на 471 квартиру и девятиэтажной стоянки на 186 машиномест.

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В пресс-службе добавили, что в феврале 2023 года был построен первый дом на 718 квартир и 32 студии в ЖК «Союзный» на улице Маковского в Одинцове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью.

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