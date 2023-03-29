Подмосковье 29 марта 2023, 16:44 Жилой комплекс «Симферопольский» достроили в Подольске Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области

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Два последних дома достроили в жилом комплексе «Симферопольский» в поселке Быково под Подольском. В правах восстановят 207 дольщиков корпусов № 1 и 3.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, строительство ЖК началось в 2012 году. Дольщики должны были получить квартиры первой очереди в конце 2013-го, однако из-за финансовых проблем работы затянулись. Осенью 2020 года было решено завершить строительство при поддержке Фонда развития территорий.

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Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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