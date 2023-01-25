Подмосковье 25 января 2023, 13:50 ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове достроят к 2028 году

Читать 360tv в

Жилой комплекс «Прибрежный парк» достроят в Домодедове к 2028 году. Два многоэтажных корпуса на 324 и 363 квартиры станут дополнением к уже строящимся домам в квартале.

По проекту в жилом комплексе построят детский сад на 300 мест. Он появится там в 2024 году.

Реклама

По словам главы Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, пространство во дворах будет безопасным за счет отсутствия движения автомобилей. Комфортную среду также обеспечат автостоянки и благоустройство территории.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».