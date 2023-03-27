Подмосковье 27 марта 2023, 13:20 ЖК «Пехра» в Балашихе полностью обеспечат социальными объектами к 2024 году

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Жилой комплекс «Пехра» в Балашихе будет полностью обеспечен социальными объектами к 2024 году. Вскоре здесь достроят поликлинику, третий по счету детский сад и школу.

Детский сад на 350 мест планируют открыть 1 сентября 2023 года. В трехэтажном здании расположатся 14 групп, залы для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский кабинет, кабинет логопеда и психолога, вестибюль-холл, а также служебно-бытовые помещения.

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Ранее, в 2022 году, застройщик жилого комплекса «Пехра» уже передал городу два детских сада на 120 и 130 мест.

«В рамках строительства многоквартирных жилых домов компания осуществляет строительство социальных объектов. Для нас это первично — обеспечивать жителей социальными услугами. Прежде всего, это места в детские сады, обеспечение врачебной помощи. Компания уже передала нам два детских сада. В этом году откроем еще один — на 350 мест. В течение двух месяцев планируем достроить и ввести в эксплуатацию поликлинику на 100 мест. При открытие всех этих объектов данный микрорайон будет полностью обеспечен социальными объектами», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Также в жилом комплексе появится школа на 1500 мест. Ее введут в эксплуатацию к сентябрю 2024 года.

В новом здании разместятся учебные классы и помещения для групп продленного дня, специализированные кабинеты и лаборатории, библиотека с медиатекой, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха и площадка для общешкольных мероприятий.

Учреждение оборудуют с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья: в здании установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

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