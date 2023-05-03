03 мая 2023, 19:32
ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе построят в третьем квартале 2024 года
Жилой комплекс «Новоград Павлино» в Балашихе построят в третьем квартале 2024 года. Главгосстройнадзор Московской области осмотрел девятый корпус ЖК с помощью квадрокоптера.
Строить 23-этажный корпус на 231 квартиру начали 30 марта текущего года. В жилом комплексе в 2022–2023 годах под контролем Главгосстройнадзора построили четыре дома и первая в микрорайоне школа на 1600 мест.
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Сейчас в «Новограде Павлино» начали возводить еще четыре корпуса.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в марте этого года в Лобне началось строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Балашиха
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