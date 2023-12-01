01 декабря 2023, 16:11
ЖК «Новая Жизнь» достроили в Красноармейске
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии ЖК «Новая Жизнь» в Красноармейске Пушкинского округа. Ключи от квартир в двух 17-этажных корпусах № 8 и 8А на 238 квартир получат 189 собственников.
Объект начали строить в 2013 году. Застройщиком выступило ЗАО «ДВМ группа». По плану ЖК должны были сдать в 2018 году, однако этого не случилось.
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В 2019 году объект включили в Единый реестр проблемных объектов из-за нарушений срока завершения строительства. Позже «ДВМ группу» признали банкротом.
Работы возобновились в августе прошлого года. Объект достраивал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дольщики
Красноармейск
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