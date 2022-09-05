Подмосковье 05 сентября 2022, 13:12 Поделиться Telegram

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Viber Строительство ЖК «Солнечный» завершилось в Лосино-Петровском

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Жилой комплекс «Солнечный» на улице Кирова в Лосино-Петровском получил заключении о соответствии. Дольщики ждали завершения его строительства 15 лет. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Как отметил глава ведомства Артур Гарибян, в новостройке 138 квартир, которые уже готовы к заселению.

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«В ближайшее время права 59 дольщиков будут восстановлены», — добавил он.

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ЖК начали строить в 2007 году. Из-за финансовых трудностей в 2012 году возведение дома приостановили. Спустя еще восемь лет его смогли возобновить.

На первом этаже дома расположили общественные помещения. Рядом со зданием — парковка, детская площадка, зона отдыха и спорта. Для инвалидов предусмотрены подъемники и тактильное покрытие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На это потратят средства из льготного кредита.

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