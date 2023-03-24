Подмосковье 24 марта 2023, 09:39 ЖК «Митино Дальнее» планируют достроить до конца 2023 года

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Прокуратура Подмосковья провела совещание с дольщиками ЖК «Митино Дальнее», где обсудили ход завершения строительства восьми многоквартирных домов. Права 868 дольщиков планируется восстановить до конца года.

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В мероприятии также приняли участие представители Министерства жилищной политики Московской области, регионального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и администрации городского округа Химки.

Жителям предоставили подробную информацию о ходе работ по каждому из восьми достраиваемых домов. Дольщики получили ответы на все интересующие вопросы.

ЖК «Митино Дальнее» начинала строить компания «Даналит», которая не справилась с задачами и была признана банкротом. Права застройщика передали Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Подмосковья. Завершить строительство планируется до конца 2023 года. По поручению губернатора Андрея Воробьева, к этому времени в Подмосковье должны решить проблемы всех обманутых дольщиков.