Подмосковье 24 марта 2023, 15:00 ЖК «Митино Дальнее» достроят в Химках к концу года

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Все 868 дольщиков жилого комплекса «Митино Дальнее» в Химках вскоре получат ключи от квартир. Восемь многоквартирных домов достроят к концу года.

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Прокуратура Подмосковья организовала встречу жителей округа с представителями Министерства жилищной политики Московской области, регионального Фонда защиты прав граждан —участников долевого строительства и администрации Химок. Дольщики узнали, на каком этапе находятся строительные работы в каждом из восьми домов. По словам подрядчика, до конца года все квартиры будут готовы к заселению.

Напомним, ранее застройщик этого жилого комплекса ООО «Даналит» не справился с обязательствами и был признан банкротом. В марте 2021 года было решено передать права застройщика Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области.

Сейчас на объекте идут работы основного этапа, а дольщики принимают участие в плановых проверках и совещаниях.

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