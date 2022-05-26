«Азовцам-подлецам только расстрел и смертная казнь». Жительница Горловки о сожженной семье и жизни в Донбассе

Город Горловка в Донецкой Народной Республике находится практически на границе фронта. Жесткие обстрелы со стороны украинских войск идут регулярно. Но местные жители, несмотря на опасную ситуацию для жизни не сдаются и стараются поддерживать друг друга. Об этом «360» рассказала местная жительница Ольга.

Она пояснила, что приехала в Донецк, чтобы забрать гуманитарную помощь, которую доставили из Московской области. Ольга отметила, что даже до столицы республики добралась с трудом.

«У нас трассу закрыли Пантелеймоновскую, ездили вокруг, поэтому немного задержались. Сейчас идут жесткие обстрелы, хотели привезти гуманитарку жителям этих районов, но заместитель мэра сказал, что сейчас это опасно, поэтому нам не разрешили. Но мы все равно помогаем, раздаем небольшими партиями», — отметила она.

Ольга добавила, что часто раздавать гуманитарную помощь помогают священники. Груз развозят по церквям, а священнослужители, потом раздают прихожанам.

Жизнь под пулями

Рассказывая о ситуации на линии соприкосновения, Ольга перечисляет множество городов и поселков, где жизнь людей протекает под свистом пуль и снарядов.

«Поселок Курганка за последнюю неделю уже трижды был обстрелян. Пострадали многоквартирные дома, но без раненых. Зайцево под постоянным обстрелом. Вчера очень опасно было, потому что фронт продвигается в сторону Светлодарска. Там находится село Новолуганское. Вестей оттуда пока нет, значит идут бои», — пояснила женщина.

На вопрос про Горловку Ольга подчеркивает, что город в окружении. Местные жители, несмотря на стойкость и смелость уже готовы на все, только бы линия фронта продвинулась немного вперед, чтобы они могли вздохнуть спокойно.

У меня лично в Курганке (жилой массив в Горловке — прим. ред.) квартира четвертый раз страдает от обстрелов. То есть последние прилеты были 11 числа. Повылетали все окна, двери Ольга Жительница Горловки.

Она отметила, что родители у нее живут в Белгородской области, где сейчас тоже неспокойно. После того, как там тоже начались обстрелы, то Ольге позвонила мама с вопросом, как можно жить в таких условиях восемь лет?

«Ну, как, нормально живем! Люди сильно страдают, но все ждут победы. Мы в этом даже не сомневаемся», — отметила собеседница.

Ольга подчеркнула, что даже когда ей звонит муж, который сейчас принимает участие в боях, то она всегда говорит, что все хорошо, потому что к регулярным обстрелам она уже привыкла.

Ушедшие на фронт

Про своего супруга Ольга рассказала с гордостью. В Горловке сильная казачья община, где состоит ее муж. В ноябре у него закончился военный контракт, но после того, как президент России объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, то он тут же отправился добровольцем, даже не дождавшись повестки.

«Их больше 600 человек, все они собрались и пошли на призывной пункт», — отметила женщина.

Она добавила, что в добровольцами записались даже те, у кого есть инвалидность.

«У нас есть один такой, у которого нет почки, но он служит в Херсоне. Есть демобилизованный, в 2016 году попал под обстрел. Ему сустав меняли. Тоже пошел добровольцем. Вот такие у нас смелые и стойкие ребята», — подчеркнула жительница Горловки.

Преступления ВСУ

С националистическими батальонами самой Ольге сталкиваться не приходилось. Но с жестокостью украинских военных она хорошо знакома.

У нас 25-я бригада аэромобильная украинская стоит напротив Новобахмутки. Там погиб наш товарищ, у подруги-волонтера убили сына. С 11 апреля не может достать тела, чтобы похоронить. Снайперы стреляют постоянно. Хотя там уже и хоронить нечего, за месяц там уже мало что осталось Ольга Жительница Горловки

На вопрос о боевиках «Азова»*, которым грозит трибунал Ольга пожелала только смертной казни. Она пояснила, что 2019 году у ее родственницы в Светлодарске семья попала в плен. Всех, включая маленького ребенка сожгли.

«Как ей сказать, чтобы их отпустили? Ни за что. Этим подлецам только расстрел и смертную казнь. Ничего другого», — подытожила Ольга.

Московская область уже несколько месяцев направляет гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, собранных в рамках акции «Доброе дело». Оперативный штаб гуманитарной миссии работает в Донецке с марта, а в конце апреля открылся склад, где волонтеры занимаются фасовкой продуктов питания, медикаментов, средств гигиены, собирая индивидуальные наборы для жителей и больниц пострадавших регионов.

*«Азов» — запрещенный в России националистический батальон.