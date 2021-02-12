Жизни 52 детей удалось спасти благодаря единственному в Подмосковье беби-боксу

Уже 52 детей удалось спасти благодаря единственному в Подмосковье беби-боксу — специально обустроенному месту для анонимного отказа от ребенка. Несколько лет назад его создали при больнице № 3 в Люберцах.

Об этом РИАМО рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, только за прошлый год в беби-боксе оставили пять новорожденных.

В результате дети, от которых отказались женщины, попавшие в сложные ситуации, получают второй шанс на жизнь. Младенцев передают на попечительство государственным органам.

Мы ждем, что в этом году доработанный закон о беби-боксах будет повторно внесен в Госдуму. Важно узаконить наше „окно жизни“ в Люберцах на федеральном уровне Ксения Мишонова.

Новая версия закона предлагает определить точные требования к беби-боксам уже на федеральном, а не региональном уровне, как это было прежде.

Ксения Мишонова напомнила, что за первую половину 2020 года осудили 15 матерей, убивших своих детей.

«Нужно учесть, что это только случаи, в которых удалось найти мать и доказать ее вину. Но по факту убиенных или оставленных новорожденных больше», — добавила она.

По ее словам, нет призыва ставить беби-боксы по всему региону, но нужно исходить из криминогенной обстановки в городских округах.

И если есть хоть малейший шанс, что беби-бокс спасет маленькую жизнь, я буду выступать за их установку Ксения Мишонова.

И Ксения Мишонова подчеркнула, что беби-боксы — это только часть помощи женщинам в кризисной ситуации.