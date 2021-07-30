Жизненно необходимые лекарства будут производить в Дубне

Завод по производству жизненно необходимых и важнейших лекарств построят в особой экономической зоне «Дубна». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый резидент появится в подмосковной ОЭЗ «Дубна». Компания ООО «Аргументум Фарма» будет производить жизненно необходимые лекарства.

«Общий объем инвестиций в проект составит не менее 1,5 миллиарда рублей. Компания собирается создать почти 120 новых рабочих мест», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Новый резидент планирует создать современное высокотехнологичное производство готовых лекарств. В их число входят препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. На предприятии будут производить и аналоги дорогих иностранных таблеток высокого качества.

Лекарства компании ООО «Аргументум Фарма» будут применяться для стабилизации артериального давления во время операций, при артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркте миокарда, при болевом синдроме, в том числе для обезболивания при родах.

«Размещая производства в особых экономических зонах Подмосковья, компании получают ряд преференций: организации смогут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами. Технико-внедренческая ОЭЗ „Дубна“ стала точкой притяжения для высокотехнологичных компаний нашего региона. Для них созданы комфортные условия для ведения деятельности: есть необходимая инфраструктура, которая помогает резидентам быстро организовать свою работу и способствует их успешному развитию», — уточнила Зиновьева.

Она добавила, что преимущества особой экономической зоны позволят ООО «Аргументум Фарма» значительно сократить затраты на стадии разработки и внедрения в производство лекарств. Благодаря этому получится уменьшить себестоимость продукции и снизить цену для покупателя.