Есть ли жизнь за ЦКАД? Губернатор рассказал о строительстве дорог и жилья в Подмосковье

До пандемии коронавируса в Подмосковье население ежегодно увеличивалось на 80–90 тысяч в год. Чтобы обеспечить людям достойный уровень жизни, в регионе создают новые микрорайоны, инфраструктуру и социальные объекты. О том, как идет строительство дорог и жилья в Московской области, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью Сергею Минаеву на «360».

Глава региона отметил, что прирост населения, который наблюдался в Подмосковье до пандемии, показывал абсолютное лидерство по сравнению с другими регионами страны. Для 80–90 тысяч человек, которые ежегодно переезжали в Московскую область, возводят новые микрорайоны, дороги и системы управления, а также прокладывают новые маршруты общественного транспорта.

«Все это требует постоянного взаимодействия с Москвой. И здесь мы действуем единой командой, не только на уровне „мэр — губернатор“, но и все наши коллеги, команды взаимодействуют очень тесно друг с другом», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье новые хорды строят по программе государственно-частного партнерства, а также добавил, что в регионе есть большая программа платных дорог.

«У нас в июле полностью поедет ЦКАД и МЦД. Что такое МЦД? По сути, это наземное метро с частотой сообщения три-пять минут в час пик. Все эти линии МЦД — это большие деньги, потому что физически прикладываются дополнительные рельсы, делаются вокзалы, для того чтобы [была] интенсивность сообщения, было удобно для абсолютно всех», — добавил глава региона.

При этом Андрей Воробьев уточнил, что сейчас у Подмосковья нет планов по строительству следующего артериального кольца, подобного ЦКАД. Губернатор подчеркнул, что сейчас власти должны справиться с существующими задачами, а также создать «задел на следующее поколение».

Несмотря на важность развития региона, власти Московской области внимательно контролируют застройку, которая негативно скажется на разрушении ландшафта или исторической ценности региона.

«Мы жестко блокируем какую-либо стройку — точечную застройку или разрушение ландшафта, мы не допускаем строительства многоквартирных домов там, где это нарушает историческое, архитектурное содержание», — заключил Андрей Воробьев.