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    27 июля 2020, 22:44

    Жизнь весом 480 граммов: в Коломне родилась экстремально маленькая девочка

    Анастасия Максимовских , Ксения Жеребцова , Мария Ицкова

    Первая ассоциация мамы, когда мы спрашиваем ее о размере новорожденной — «полбуханочки хлеба». Именно такой маленькая Виктория появилась на свет на 25-й неделе жизни. Вес младенца — 480 граммов — врачи назвали экстремально маленьким.
    Жизнь весом 480 граммов: в Коломне родилась экстремально маленькая девочка

    Сейчас маленькая Виктория подросла и весит полтора килограмма. Изначально ребенок даже не мог самостоятельно дышать.

    Несмотря на то, что девочка уверенно набирает вес, риски все же остаются. И будут сохраняться весь первый год жизни. Ведь недоношенные малыши — это всегда осложнения, которые могут проявить себя позже.

    Жизнь весом 480 граммов: в Коломне родилась экстремально маленькая девочка | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Но Александра верит в лучшее, за плечами — сложный путь. Во время самоизоляции мама не видела свою дочь целый месяц. А сейчас может приезжать в Коломенский перинатальный центр два раза в неделю.

    Подробности — в сюжете «360».

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