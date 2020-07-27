Жизнь весом 480 граммов: в Коломне родилась экстремально маленькая девочка

Первая ассоциация мамы, когда мы спрашиваем ее о размере новорожденной — «полбуханочки хлеба». Именно такой маленькая Виктория появилась на свет на 25-й неделе жизни. Вес младенца — 480 граммов — врачи назвали экстремально маленьким.

Сейчас маленькая Виктория подросла и весит полтора килограмма. Изначально ребенок даже не мог самостоятельно дышать.

Несмотря на то, что девочка уверенно набирает вес, риски все же остаются. И будут сохраняться весь первый год жизни. Ведь недоношенные малыши — это всегда осложнения, которые могут проявить себя позже.

Источник фото: телеканал «360»

Но Александра верит в лучшее, за плечами — сложный путь. Во время самоизоляции мама не видела свою дочь целый месяц. А сейчас может приезжать в Коломенский перинатальный центр два раза в неделю.

Подробности — в сюжете «360».