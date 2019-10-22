Жизнь в тепле и комфорте. 300 жителей Клина переселили из аварийных домов

С начала 2019 года в городском округе Клин за счет бюджета расселили 106 аварийных помещений общей площадью более 3,4 тысячи квадратных метров. Современное комфортабельное жилье в муниципалитете получили 300 жителей Клина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Еще полгода назад соседи дома № 2 по улице Физкультурная жили далеко друг от друга — кто-то в городе, а кто-то и на селе, например, в поселке Воздвиженское или деревне Стреглово. Все они переехали под одну крышу весной этого года.

Новоселье справили в мае в новом многоквартирном энергоэффективном доме. Все 67 новоселов с Физкультурной — участники областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области в 2016–2020 годах». После переезда этих семей из аварийного жилья, в городском округе Клин план этого года по переселению полностью выполнен.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Жительница дома № 2 по улице Физкультурная Надежда Евсеева не может нарадоваться новому жилью: «Понять нас может только тот, кто видел, где мы жили раньше. Наша прежняя квартира была практически разрушена, в нее въехал большегруз». По словам Надежды Евсеевой, заделать стену было невозможно.

«Программа по переселению стала для нас настоящим спасением. Дом у нас отличный! Рядом большая парковка и детская площадка. Мне, конечно, она сейчас ни к чему — сын в армии. Но когда вернется, уверена, и площадка будет — как говорится — ко двору», — говорит Надежда Евсеева.

Источник фото: администрация городского округа Клин

С жителями, переехавшими в дом-новостройку в городе Высоковск, заключены договоры социального найма и мены. Здесь благоустроенные квартиры получили 233 человека.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская подчеркнула, что программе губернатора «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области в 2016–2020 годах» в муниципалитете уделяется особое внимание.

«Скрупулезно отрабатываем все моменты. Нам важно, чтобы люди не просто переехали в новые квартиры, мы учитываем их мнение о желаемом месте проживания. Например, если человек не хочет переезжать из сельской местности, то мы подбираем ему квартиру в поселке поблизости», — рассказала Алена Сокольская. Она добавила, что все вопросы с метражом и с количеством прописанных в квартире прорабатываются в обязательном порядке. «Мелочей в таком важном деле быть не может», — акцентировала глава Клина.

В 2020 году в городском округе планируется переселить 226 жителей из 92 аварийных жилых помещений.

Как сообщила пресс-служба Минстройкомплекса Московской области, лидерами по количеству расселенного аварийного жилья в Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года стали Клин, Рузский округ и Кашира. Современное комфортабельное жилье в Клину получили почти 300 граждан, в Рузском округе — свыше 120 человек и 109 переселенцев — в Кашире.